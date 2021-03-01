Villarreal - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Villarreal - Atletico Madrid maç özeti izle!

İspanya La Liga'da Villarreal - Atletico Madrid maçı karşılaşması oynandı. Villarreal - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Villarreal - Atletico Madrid maç özeti izle! Villarreal - Atletico Madrid maçı kaç kaç bitti? Villarreal - Atletico Madrid maçı skoru!

Futbolseverlerin tüm dünyada ilgiyle takip ettiği İspanya La Liga 25. hafta karşılaşmasında Villarreal - Atletico Madrid maçı gerçekleşti. Peki, Villarreal -Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Villarreal - Atletico Madrid maç özeti izle! Villarreal -Atletico Madrid maçı kaç kaç bitti? Villarreal -Atletico Madrid maçı skoru!

VİLLARREAL -ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga'da Villarreal - Atletico Madrid maçı, 28 Şubat Pazar günü Türkiye saatiyle 23.00'da Villarreal'da Ceramica Stadyumu'nda başladı. Villarreal - Atletico Madrid maçı S Sport Plus ve web üzerinden izlenebilmektedir.

VİLLARREAL - ATLETİCO MADRİD MAÇ ÖZETİ İZLE!

10' Moises Gomez ile Villarreal takımı köşe vuruşu kullanacak.

18' Bu dakikada Villarreal takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Samuel Chukwueze

25' GOL! Alfonso Pedraza için şanssız an. Alfonso Pedraza topu kendi ağlarına gönderiyor.

35' Atletico Madrid takımında Felipe hakem Ricardo Bengoetxea tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

36' Samuel Chukwueze altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

41'Gerard Moreno ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

46' Atletico Madrid takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Thomas Lemar çıkıyor ve yerine Joao Felix oyuna giriyor.

47' Atletico Madrid takımında Saul Niguez hakem Ricardo Bengoetxea tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

52' Felipe ceza sahası içinde altıpas üzerinde ofsayta yakalanıyor.

65' Gerard Moreno, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

69' GOL! Joao Felix ile Atletico Madrid farkı 2'ye çıkarıyor.

71' Villarreal takımında oyuncu değişikliği; Manuel Trigueros oyundan çıkarken Alex Baena oyuna giren isim.

78' Ceza sahası içinde topla buluşan Carlos Bacca, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

83' Atletico Madrid takımında oyuncu değişikliği; Moises Gomez oyundan çıkarken Lucas Torreira oyuna giren isim.

86' Villarreal takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Jaume Costa tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

90' Gerard Moreno rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

VİLLARREAL - ATLETİCO MADRİD MAÇ ÖZETİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

VİLLARREAL -ATLETİCO MADRİD MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

28 Şubat'ta oynanan İspanya La Liga'da Villarreal - Atletico Madrid maçı, Villarreal: 0 - Atletico Madrid: 2 skoruyla sonlandı.