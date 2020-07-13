Villahch-Edirne treni Kapıkule'de Villahch-Edirne treni Kapıkule'de Arabalı trenle anavatana gelen ilk gurbetçi kafilesi yurda giriş yaptı Avusturya'nın Villach kentinden yola çıkan Kovid 19 pandemisi sonrası ilk tren ile gurbetçiler Kapıkule'den giriş yaptı.

Villahch-Edirne treni Kapıkule'de

Arabalı trenle anavatana gelen ilk gurbetçi kafilesi yurda giriş yaptı

EDİRNE - Avusturya'nın Villach kentinden yola çıkan Kovid 19 pandemisi sonrası ilk tren ile gurbetçiler Kapıkule'den giriş yaptı. Anavatana varmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren gurbetçiler, arabalı trenle yolculuğun çok rahat ve konforlu olduğunu kaydetti.

Optima Tours Şirketi tarafından Özel Oto Kuşet trenleri, Avrupa Birliğinin 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren sınırların açılması yönündeki kararına istinaden (Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırp Cumhuriyeti, Sırbistan ve Bulgaristan demiryolu idareleri onay vermiştir.) Optima Tours Özel Otokuşet Trenlerinin seferlerinin 20 Haziran 2020 tarihinden itibaren başlatılması Optima Tours Şirketi tarafından talep edildi.

COVİD-19 salgınıyla ilgili sağlık kontrolleri ile pasaport ve gümrük kontrollerinin tamamlanan gurbetçiler, anavatana ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

11 Temmuz 2020 tarihinde saat 21: 58'de Villach'tan hareket etmiş olan otokuşet treni bugün 13 Temmuz 2020 tarihinde saat 12: 30 itibariyle Kapıkule Gar'dan giriş yaptı. Tren 7 kuşetli vagon, 10 otokuşet (araç vagonu) vagonundan teşkil edilmiş olup, trende 137 yolcu ve 75 araç bulunmaktadır.

Avusturya'dan geldiğini dile getiren Yaşar Cömert, "Uşak'a gideceğiz. Biz emekliyiz iznimiz süresiz, 3 ay veya 4 ay kalacağız. Tren bizim gibi yaşlılar için daha rahat" dedi.

Korona nedeniyle çok tedirgin olduklarını belirten Cömert, "Tedirgin olduk ama vatanımızı özledik de, özlüyoruz, toprağımızı öpüyoruz gelince" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA