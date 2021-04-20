Villada tombala partine polis baskını
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Villada tombala partine polis baskını

İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - Haberler | 3. Sayfa

Villada tombala partine polis baskını Virüs tehditline aldırmadan tombala oynayan 32 kişi suçüstü yakalandı Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde polis ekiplerince bir villaya yapılan baskında korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak tombala oynayan 32 kişi suçüstü yakalandı.

Villada tombala partine polis baskını

Virüs tehditline aldırmadan tombala oynayan 32 kişi suçüstü yakalandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde polis ekiplerince bir villaya yapılan baskında korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak tombala oynayan 32 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kartepe'de bir villada kumar oynatıldığı ihbarı alan polis ekipleri adrese baskın düzenledi. Baskında villa içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasını, maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal ederek tombala oynayan 32 kişi suçüstü yakalandı. Pandemi kurallarını ihlal etmekten idari para cezası uygulanan kumar oynayan 32 kişi ve ikamet sahibi hakkında kumar oynama ve kumar oynamaya yer ve imkan sağlama suçlarından da adli işlem başlatıldı.

Villada tombala partine polis baskını
Villada tombala partine polis baskını
Villada tombala partine polis baskını
Villada tombala partine polis baskını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK

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