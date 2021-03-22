Villada 'pes' dedirten kaçak havuz partisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Villada 'pes' dedirten kaçak havuz partisi

22.03.2021 15:30 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:06

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir villada DJ eşliğinde havuz partisi yapan gruba jandarma tarafından 76 bin TL idari para cezası uyulandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir villada DJ eşliğinde havuz partisi yapan gruba jandarma tarafından 76 bin TL idari para cezası uyulandı. Konaklama tesisi olarak geçen villa, Kaş Kaymakamlığı tarafından 1 ay süreyle mühürlendi.

Bu kadar da da olmaz dedirten görüntüler Antalya'nın Kaş ilçesinden geldi. Önceki gün sosyal medya üzerinden örgütlenip bir villada kapalı mekanda kaçak eğlence düzenleyenlerin ardından bu defa havuz partisi görüntüleri 'Pes' dedirtti.

Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaş ilçe Jandarma K.lığı ekipleri tarafından Andifli Mahallesi Büyükçakıl mevkiinde Villa B. isimli konaklama tesisinde parti yapıldığının bilgisi alınması üzerine, E.D. isimli şahsa ait villaya operasyon yapıldı. Operasyonda İ.B,İ.Y,R.K., M.F.T.,B.A.,G.T.,B.U.,R.H.,A.P.,İ.C.,İ.A,N.S.,Y.Y ve B.D.M. olmak üzere 14 kişiye sosyal mesafeyi ihlalden 48.566 TL, maske takmamaktan 12 bin 600TL, emre aykırı davranışta bulunmaktan 5.978TL ve villa sahibi E.D. ye 9 bin 832 TL olmak üzere toplamda 76.976TL idari yaptırım uygulandı. Ayrıca Villa B. isimli konaklama tesisi 1 ay süre ile Kaş Kaymakamlığı tarafından mühürlendi. - ANTALYA

Villada 'pes' dedirten kaçak havuz partisi
Villada 'pes' dedirten kaçak havuz partisi
Villada 'pes' dedirten kaçak havuz partisi
Villada 'pes' dedirten kaçak havuz partisi
Villada 'pes' dedirten kaçak havuz partisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Meral Akşener Pervin Buldan Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Ali Sunal Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Bülent Uygun Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Villada 'pes' dedirten kaçak havuz partisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 16:08:46. #1.14#
title