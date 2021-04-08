AKSARAY VİLLADA ÖLÜ BULUNDU

AKSARAY'da kendisinden haber alamayan komşuların ihbarı ile itfaiye yardımıyla villaya giren polis, Rüstem Yer'in (61) cansız bedeniyle karşılaştı.

AKSARAY'da kendisinden haber alamayan komşuların ihbarı ile itfaiye yardımıyla villaya giren polis, Rüstem Yer'in (61) cansız bedeniyle karşılaştı. Vücudunda darp ve yara izi olmayan Yer'in ölüm nedeni, yapılacak otopsiyle belirlenecek.

Olay, saat 20.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Akin köy yolu üzerinde meydana geldi. Rüstem Yer'den haber alamayan komşuları, önce evin kapı zilini çaldı. Kapıyı açan olmaması üzerine komşuları polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin camı kırmasıyla villaya giren polis, Yer'in cansız bedeniyle karşılaştı. Yer'in cesedi otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Vücudunda darp ve yara izi olmayan Yer'in ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı