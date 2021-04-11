Son dakika: Villada kaçak partiye jandarmadan operasyon
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Villada kaçak partiye jandarmadan operasyon

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre İzmir'in Bornova ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde bir villada eğlence partisi düzenleyen 52 kişiye cezai işlem uygulandı.

Uçak kazasından tarihe geçen bir başarı çıktı! Motoru arızalanan uçağı deniz uçağı gibi suya indirdi
Uçak kazasından tarihe geçen bir başarı çıktı! Motoru arızalanan uçağı deniz uçağı gibi suya indirdi
Meteoroloji gün verdi! Şemsiyeleri hazırlayın, kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji gün verdi! Şemsiyeleri hazırlayın, kuvvetli yağış geliyor

İzmir'in Bornova ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde bir villada eğlence partisi düzenleyen 52 kişiye cezai işlem uygulandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Kayadibi Mahallesi'nde bir villada eğlence partisi düzenlendiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, 9 Nisan tarihinde önceden belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda villada parti yaptığı tespit edilen 52 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten toplam 180 bin 388 lira idari para cezası uygulandı. Villada düzenlenen partide yer alan ve yoklama kaçağı olarak arandığı tespit edilen 3 kişiye de 1111 Sayılı Askerlik Kanunu gereği tebligat yapıldı.

-İHA-

Son dakika: Villada kaçak partiye jandarmadan operasyon
Son dakika: Villada kaçak partiye jandarmadan operasyon
Son dakika: Villada kaçak partiye jandarmadan operasyon
Son dakika: Villada kaçak partiye jandarmadan operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mansur Yavaş Mario Draghi Türker Ertürk Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Nur Sürer Oğuzhan Koç Hande Erçel Perihan Savaş
Spor Muslera Arda Turan Gökhan Töre Cüneyt Çakır Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika: Villada kaçak partiye jandarmadan operasyon - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 13:00:12. #1.14#
title