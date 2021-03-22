Villada kaçak havuz partisine jandarma baskını
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Villada kaçak havuz partisine jandarma baskını

22.03.2021 20:10 | Son Güncelleme: 22.03.2021 20:22

- Villada kaçak havuz partisine jandarma baskını Jandarma yakalamaktan, vurdumduymazlar eğlemekten bıkmadı 15 kişiye 76 bin TL ceza uygulandı Antalya'nın Kaş ilçesinde bir villada DJ eşliğinde havuz partisi yapan gruba jandarma tarafından 76 bin TL idari para cezası uyulandı.

- Villada kaçak havuz partisine jandarma baskını

Jandarma yakalamaktan, vurdumduymazlar eğlemekten bıkmadı

15 kişiye 76 bin TL ceza uygulandı

ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde bir villada DJ eşliğinde havuz partisi yapan gruba jandarma tarafından 76 bin TL idari para cezası uyulandı. Konaklama tesisi olarak geçen villa, Kaş Kaymakamlığı tarafından 1 ay süreyle mühürlendi.

Bukadar da da olmaz dedirten görüntüler Antalya'nın kaş ilçesinden geldi. Önceki gün sosyal medya üzerinden örgütlenip bir villada kapalı mekanda kaçak eğlence düzenleyenlerin ardından bu defa havuz partisi görüntüleri 'Pes' dedirtti.

Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Kaş ilçe Jandarma K.lığı ekipleri tarafından Andifli mahallesi Büyükçakıl mevkiinde Villa B. İsimli konaklama tesisinde parti yapıldığının bilgisi alınması üzeri emre aykırı davranışta bulunmaktan ne E.D. isimli şahsa ait villaya operasyon yapıldı. Operasyonda İ.B,İ.Y,R.K., M.F.T.,B.A.,G.T.,B.U.,R.H.,A.P.,İ.C.,İ.A,N.S.,Y.Y ve B.D.M. olmak üzere 14 kişiye sosyal mesafeyi ihlalden 48.566 TL, maske takmamaktan 12 bin 600TL, emre aykırı davranışta bulunmaktan 5.978TL ve villa sahibi E.D. ye 9 bin 832 TL olmak üzere toplamda 76.976TL idari yaptırım uygulandı. Ayrıca Villa B. isimli konaklama tesisi 1 Ay süre ile Kaş Kaymakamlığı tarafından mühürlendi.

Villada kaçak havuz partisine jandarma baskını
Villada kaçak havuz partisine jandarma baskını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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