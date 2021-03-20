Son dakika genel: Villada DJ eşliğinde korona partisi kamerada

Son dakika genel haberi... Villada DJ eşliğinde korona partisi kamerada Sosyal medya üzerinden toplanıp, korona virüsü hiçe sayıp eğlendiler Görüntülerin yayılmasının ardından villa kapatıldı, 8 kişiye ceza yağdı Villa sahibinin diğer 17 villası da kapatıldı Antalya'da bir grup gencin, sosyal medya üzerinden bir araya...

Villada DJ eşliğinde korona partisi kamerada

Sosyal medya üzerinden toplanıp, korona virüsü hiçe sayıp eğlendiler

Görüntülerin yayılmasının ardından villa kapatıldı, 8 kişiye ceza yağdı

Villa sahibinin diğer 17 villası da kapatıldı

ANTALYA - Antalya'da bir grup gencin, sosyal medya üzerinden bir araya gelip korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak eğlendiği görüntüler tepki çekti. Sosyal medyada yapılan paylaşımda görüntülerin Antalya'nın Kaş ilçesinde çekildiği belirlendi. Eğlence videolarının yayılmasının ardından partinin düzenlendiği villa 1 ay süreyle kapatıldı, eğlenceye katılan 8 kişiye cezai işlem yapıldı. Villa sahibinin geri kalan 17 villası da 1 ay süreyle kapatılırken, kişiler hakkında ayrıca emire aykırı davranıştan, sosyal mesafe ve maske ihlali, hijyen kuralları ihlalden ve genel sağlığı tehdit etmesinden dolayı savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Turizm kenti Antalya, Sağlık Bakanlığının korona virüs haritasında 100 bin kişideki 95,16 oranıyla yüksek riskli iller arasındaki yerini korumaya devam ediyor. Kentte kırmızı gruba geçilmemesi için tedbirler devam ederken, görüntülerin üzerine Antalya-Kaş yazılarak sosyal medyaya yansıyan görüntüler pes dedirtti. Görüntülerde villa olduğu belirlenen kapalı mekanda saatlerin 03: 30'u gösterdiği anlarda DJ eşliğinde yapılan eğlencede gençler korona virüs tedbirlerini hiçe saydı. Maske, mesafe kuralının ihlal edildiği görüntülerde gençlerin ellerinde alkol bardakları ile müzik eşliğinde eğlendiği görüldü. Gençlerin hep bir ağızdan şarkılara eşlik ettiği anlar görüntülere yansıdı. Görüntüleri gençlerden bazıları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Partiyi düzenleyen kişinin de sosyal medyadan, "Özel güvenlikli, DJ eşliğinde bay, bayan girişli V.I.P eğlence için dm" yazarak duyuru yaptığı görüldü.

17 villa kapatıldı, katılanlara ceza yağdı

Görüntülerin yayılmasının ardından harekete geçen jandarma ekipleri, görüntülerin Kaş ilçesi Kalkan Mahallesi'ndeki bir villada düzenlendiğini tespit etti. Villa sahibi E.K.'nin de aralarında bulunduğu 8 kişiyi yakalayarak karakola götüren ekipler, bir çok pandemi kuralını ihlalden kişilere ceza üstüne ceza yağdırdı. Eğlencenin düzenlendiği villa ile E.K.'ya ait 17 villa 1 ay süreyle kapatılırken, kişiler hakkında emire aykırı davranıştan, sosyal mesafe ve maske ihlali, hijyen kuralları ihlalden ve genel sağlığı tehdit etmesinden dolayı savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Partiye katılan diğer 4 kişiyi yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSA AKAR