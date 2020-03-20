Villada çıkan yangın hasara neden oldu Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 3 katlı bir villanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 3 katlı bir villanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Doğanlık Mahallesi'nde Yaşar Köse'ye ait 3 katlı villanın çatısında içeride kimsenin bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Kırıkkale ve Yahşihan Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Villanın çatısı ve 3. katının kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: AA