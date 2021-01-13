Villa ve dernekte oyun oynayan 26 kişiye ceza

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, bir villa ve kahvehaneye düzenlenen baskında oyun oynayan 26 kişiye idari para cezası kesildi.

Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece bir villada oyun oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan baskında 16 kişiye sosyal mesafe, maske takma ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza yazıldı. Hakkında arama kararı bulunan 1 kişi ise gözaltına alındı.Darıca'da da bir dernekte oyun oynandığının belirlenmesi üzerine baskın düzenlendi. 10 kişiye sosyal mesafe, maske takma zorunluluğunu ihlal ettikleri için idari para cezası kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol POLAT