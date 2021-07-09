Villa turizmine "Kurban Bayramı" dopingi

Turizm merkezi Antalya'da özellikle salgın sürecinde yoğun ilgi gören ve izole tatil imkanı sunan villalarda, Kurban Bayramı için doluluk oranları yüzde 100'e yaklaştı.

Turizm merkezi Antalya'da özellikle salgın sürecinde yoğun ilgi gören ve izole tatil imkanı sunan villalarda, Kurban Bayramı için doluluk oranları yüzde 100'e yaklaştı.

Denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, antik kentleri, mağaraları, koyları ve lüks tesisleriyle ünlü Antalya, özellikle son yıllarda villa turizmi ile de ön planda.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sakin ve izole tatil yapmak isteyenlerin tercih ettiği villalara bayram tatili için de ilgi arttı.

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi ve Kaş ilçesi Kalkan bölgesinde deniz ve doğayla bütünleşen villalarda Kurban Bayramı tatili için doluluk oranı yüzde 99'a ulaştı.

Daha çok aile ve arkadaş gruplarının uzun süreli tatil için tercih ettiği villalarda misafirlere, jakuziden spor salonlarına, açık ve kapalı yüzme havuzlarından hamam ve saunaya her türlü imkan sağlanıyor.

"Villa kiralarken dikkatli olun" uyarısı

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin, AA muhabirine, villa turizmi için kiralama yaparken dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Salgınla villaların daha da öne çıktığını aktaran Perçin, "Özellikle salgından sonra izole tatil yapmak isteyen yerli turistlerin bayram için de talebi çok fazla. Villa kiralamayla ilgili dolandırıcılık şikayetleri ve tatilcilerin mağduriyetleri olabiliyor." dedi.

Uluslararası Helal Turizm Derneği Genel Sekreteri Emrullah Ahmet Turhan da villa turizmine her geçen gün talebin arttığını söyledi.

Kurban Bayramı öncesi ve sonrası için de yoğunluk olduğunu vurgulayan Turhan, "15 Eylül'e kadar neredeyse villalarda hiç boş yer yok. Ancak iptal ya da iade olursa müşterilerin talebini karşılayabiliyoruz. Onun dışında maalesef yer yok. Villalar dolu. 15 Eylül sonrasına taleplere cevap verebiliyoruz. Kısıtlamalar kalkınca tatil için müthiş talep oldu." diye konuştu.

"Her bütçeye uygun villalarımız var"

Kalkan'da villa turizmi hizmeti veren bir firmanın sahibi Fatih Ünal da salgınla birlikte "izole tatil" ve "villa tatili" kavramlarının oluştuğunu kaydetti.

Kaş'ta villalara özellikle son iki yıldır yoğun talep aldıklarını aktaran Ünal, "Bayramda Kaş, Kalkan ve çevresindeki mahallelerde villalar yüzde 99 doluluk oranına ulaştı. Bölgeye gelen misafirlere güzel bir tatil yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

Villanın durumuna ve kapasitesine göre fiyatların değiştiğine işaret eden Ünal, her bütçeye uygun fiyatta villa olduğunu anlattı.

Ünal, villalarda özel havuz, hamam, sauna, sinema odası, açık hava jakuzi, çocuklar için eğlence alanları olduğuna dikkati çekerek, "Balayı villaları ve geniş aile villaları mevcut. Bunların haftalık fiyatı 24 bin 950 lira. Fiyatlar, eylül-ekim döneminde daha uygun hale geliyor." şeklinde konuştu.

Seyahat acentesi sahibi Şakir Efeoğlu da bölgede cip safari, tekne turu, dalış, villa ve otel konaklamalarında yoğunluk yaşandığını vurguladı.

Turizmci olarak yoğunluktan memnun olduklarını belirten Efeoğlu, bu yoğunluğun kasımın son haftasına kadar süreceğini düşündüklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci