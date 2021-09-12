İki aylık hamile olduğu konuşulan oyuncunun, geçtiğimiz günlerde görüntülendiği Ulus Liv Hospital Hastanesi'ne bu yüzden gittiği öğrenildi.

Yaz aylarını Bodrum'da tatil yaparak geçiren oyuncu ve şarkıcının, hem pandemi hem de doğacak bebek yüzünden balayına da gitmeyeceği söyleniyor.

Gümüşsuyu'nda bulunan CVK Otel'de dünyaevine giren ikiliden Atasever, "Aile içerisinde kutluyoruz. Pandemiden dolayı arkadaş çevremiz katılamadı. Daha sonra onlarla da bir kutlama yapıcağız" demişti.