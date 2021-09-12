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Vildan Atasever ile Mehmet Erdem'in erken evliliklerinin sebebi ortaya çıktı...

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Vildan Atasever ile Mehmet Erdem'in erken evliliklerinin sebebi ortaya çıktı...

Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem'le evlenen ünlü oyuncu Vildan Atasever'in hamile olduğu öğrenildi. Çiftin, nikahı bebek yüzünden erkene çektiği iddia edildi. İşte haberin detayları...

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Vildan Atasever ile Mehmet Erdem'in evlilik tarihinin öne çekmesinin sebebi ortaya çıktı. Çiftin, Atasever'in hamile olduğu için geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturduğu iddia edildi.

İki aylık hamile olduğu konuşulan oyuncunun, geçtiğimiz günlerde görüntülendiği Ulus Liv Hospital Hastanesi'ne bu yüzden gittiği öğrenildi.

Yaz aylarını Bodrum'da tatil yaparak geçiren oyuncu ve şarkıcının, hem pandemi hem de doğacak bebek yüzünden balayına da gitmeyeceği söyleniyor.

Gümüşsuyu'nda bulunan CVK Otel'de dünyaevine giren ikiliden Atasever, "Aile içerisinde kutluyoruz. Pandemiden dolayı arkadaş çevremiz katılamadı. Daha sonra onlarla da bir kutlama yapıcağız" demişti.

Vildan Atasever ile Mehmet Erdem'in erken evliliklerinin sebebi ortaya çıktı...

Vildan Atasever ile Mehmet Erdem'in erken evliliklerinin sebebi ortaya çıktı...

Vildan Atasever ile Mehmet Erdem'in erken evliliklerinin sebebi ortaya çıktı...

Vildan Atasever ile Mehmet Erdem'in erken evliliklerinin sebebi ortaya çıktı...

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Haber: Vildan Atasever ile Mehmet Erdem'in erken evliliklerinin sebebi ortaya çıktı... - Haberler Magazin
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