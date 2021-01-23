Vilayetler Birliği, Ankara'da yeni bir vilayet evi yapılmadığını, kullanılmaz durumdaki binanın yenilendiğini bildirdi
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Vilayetler Birliği, Ankara'da yeni bir vilayet evi yapılmadığını, kullanılmaz durumdaki binanın yenilendiğini bildirdi

23.01.2021 13:57 | Son Güncelleme: 23.01.2021 14:00
Vilayetler Birliği, Ankara'da yeni bir vilayet evi yapılmadığını, kullanılmaz durumdaki binanın yenilendiğini bildirdi

Vilayetler Birliğince, Ankara'da yeni bir vilayet evi yapılmadığı, ekonomik ömrünü tamamlamış, kullanılmaz durumdaki binanın yenilendiği belirtildi.

Vilayetler Birliğince, Ankara'da yeni bir vilayet evi yapılmadığı, ekonomik ömrünü tamamlamış, kullanılmaz durumdaki binanın yenilendiği belirtildi.

Vilayetler Birliğinden yapılan açıklamada, bugün bir gazetede yer alan, "Bürokratların ucuza kalması için Ankara'da iki vilayetler evi varken üçüncüsünün yapıldığı"na ilişkin haberin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Açıklamada, "Haberde söz edilen tesis, İl Özel İdaresine ait, daha önce de aynı amaçla faaliyet göstermiş, ekonomik ömrünü tamamlamış ve kullanılmaz durumdaki binanın yenilenmesidir. Tesisin yenilenme işlemi de 2019'da birlik meclis toplantısında alınan kararla 2020 yılı yatırım programına alınmıştır." denildi.

Vilayet evlerinin sadece belirli bir çevre tarafından kullanılmadığı aktarılan açıklamada, "Şu anda 7 ilde bulunan vilayet evlerimiz, gerek konaklama amaçlı gerekse restoran ve diğer sosyal faaliyetlerin kullanımı açısından tüm vatandaşlarımıza açıktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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