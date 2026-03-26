Viktoria müslüman oldu, Amine ismini aldı

Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan Rus asıllı Victoria Ketova İslamiyet'i kabul ederek Amine ismini aldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan Rus asıllı Victoria Ketova İslamiyet'i kabul ederek Amine ismini aldı.

Akkuyu Nükleer Santralinde çalışmak üzere Türkiye'ye gelen İslamiyet ile ilgili de araştırmalar yapan Rusya vatandaşı Victoria Ketova Silifke müftülüğünde düzenlenen bir merasimle Kelime-i Şehadet getirerek müslüman oldu. Müftülük makamında düzenlenen ihtida töreninde İlçe müftüsü Dr Mehmet Seri Doğru kendisine Ku'an-ı Kerim'den ayetler okudu. Doğur, İslam'ın güzelliklerini ve müslüman olarak üzerine düşen sorumlulukları tercüman aracılığıyla anlattı.

Amine 'ye İslamiyet'i daha iyi tanıyabilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığının Rusça yayınları hediye edildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
140 bin ton petrol yüklü Türk tankerine dron isabet etti

Türk tankerine dron isabet etti! Su alan dev gemi acil yardım istedi
Yozgat'ta çocuğunu öldürdüğü iddia edilen anneye müebbet hapis cezası verildi

Evladını vahşice katleden annenin isteği mahkemeye damga vurdu
Canbay'dan Aleyna Kalaycıoğlu'nun 'ayakçı' sözlerine tepki: Engelli kardeşini sırtında taşıdı

Rapçi Canbay'dan Aleyna Kalaycıoğlu'na zehir zemberek sözler
Yıllarca eniştesinin istismarına uğradı, mahkemenin kararıyla bir kez daha yıkıldı

Yıllarca istismara uğradı, mahkemenin kararıyla bir kez daha yıkıldı
İsrailli vekil Filistinli çocukların öldürülmesini savundu

Katliamı skandal sözlerle savundu: Masum çocuk yoktur
Yozgat'ta çocuğunu öldürdüğü iddia edilen anneye müebbet hapis cezası verildi

Evladını vahşice katleden annenin isteği mahkemeye damga vurdu
Köyünde yürüyüş yaparken buldu! Milyonlarca yıllık

Köyünde yürüyüş yaparken buldu! Milyonlarca yıllık
Trump, Netanyahu'nun İran'ı kana bulayacak teklifini reddetti

Trump'tan Netanyahu'ya soğuk duş