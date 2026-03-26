Viktoria müslüman oldu, Amine ismini aldı

Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan Rus asıllı Victoria Ketova İslamiyet'i kabul ederek Amine ismini aldı.

Akkuyu Nükleer Santralinde çalışmak üzere Türkiye'ye gelen İslamiyet ile ilgili de araştırmalar yapan Rusya vatandaşı Victoria Ketova Silifke müftülüğünde düzenlenen bir merasimle Kelime-i Şehadet getirerek müslüman oldu. Müftülük makamında düzenlenen ihtida töreninde İlçe müftüsü Dr Mehmet Seri Doğru kendisine Ku'an-ı Kerim'den ayetler okudu. Doğur, İslam'ın güzelliklerini ve müslüman olarak üzerine düşen sorumlulukları tercüman aracılığıyla anlattı.

Amine 'ye İslamiyet'i daha iyi tanıyabilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığının Rusça yayınları hediye edildi. - MERSİN

