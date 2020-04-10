Viktor Lazlo, Barbaros'un canlı yayınına katılacak "Viktor Lazlo" adıyla tanınan 1980'li yılların ünlü ismi Sonia Dronier, müzisyen Barbaros Büyükakkan'ın Instagram hesabında canlı yayın konuğu olacak.

"Viktor Lazlo" adıyla tanınan 1980'li yılların ünlü ismi Sonia Dronier, müzisyen Barbaros Büyükakkan'ın Instagram hesabında canlı yayın konuğu olacak.

Tüm dünyada etkisini sürdüren yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla evden çıkmayan müzikseverler, ünlü isimlerin evlerinde yaptıkları yayınlara ilgi gösteriyor.

Belçikalı-Fransız şarkıcı ve oyuncu Dronier'in evinden katılacağı yayın, 13 Nisan'da saat 22.00'de başlayacak.

Barbaros adıyla müzik dünyasında tanınan genç yorumcunun yayınının Türk müzikseverler kadar yabancı takipçiler tarafından da izlemesi bekleniyor.

Viktor Lazlo, 1984'te "Backdoor Man" adlı single'ı ile müzik kariyerine başladı, ilk stüdyo albümü Canoe Rose'u 1985'te müzikseverlerle buluşturdu.

Kaynak: AA