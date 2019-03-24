Viking Sky, Molde Limanına Yanaştı

Norveç'in Tromso kentinden 14 Mart'ta yola çıkan ve dün kötü hava koşulları sonrası motorunda meydana gelen sorun sebebiyle acil durum sinyali veren 'Viking Sky' isimli gemiden şimdiye kadar 479 kişinin kurtarıldığı açıklandı. Gemi hava şartlarının yumuşaması ardından çekiciler ile hareket ettirildi ve Molde limanına yanaştı.

Geminin, "motorunu çalıştırıp demir atmamış olsaydı kayalıklara çarpabileceği" vurgulanırken, kurtarma ekibi, gemide mahsur kalan yolculardan 479'unun kurtarıldığını duyurdu.

Geminin ait olduğu şirket Viking Ocean Cruises'in yaptığı açıklamada; gemide bin 373 kişinin bulunduğu, bunlardan 479'unun kurtarıldığını; geminin 4 motorundan 3'ünün çalışmakta olduğunu duyurdu.

Fræna Belediye Başkan yardımcısı Jan Arve Dyrnes, geminin yolcu ve personelle birlikte Molde şehrine getirildiğini belirtti. Ayrıca, tahliye edilen yolcuların otele ya da hastaneye sevk edildiği de belirtildi.

Kaynak: DHA