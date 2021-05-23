"Viking Sea" adlı kruvaziyer ikinci kez Bodrum'da
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"Viking Sea" adlı kruvaziyer ikinci kez Bodrum'da

'Viking Sea' adlı kruvaziyer ikinci kez Bodrum'da
Anadolu Ajansı / Osman Uras - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesine bu sezon ikinci kez gelen "Viking Sea" isimli kruvaziyer, Bodrum yolcu limanı iskelesine yanaştırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bu sezon ikinci kez gelen "Viking Sea" isimli kruvaziyer, Bodrum yolcu limanı iskelesine yanaştırıldı.

İtalya'nın Trieste Limanı'ndan yola çıkan Norveç bayraklı 227 metrelik gemi Bodrum'a geldi.

Martta 120 yabancı mürettebatın yanı sıra erzak alımı için Bodrum'u tercih eden geminin, bu kez de yaklaşık 285 mürettebatı almak için Bodrum'a demirlediği öğrenildi.

Hava yolu ile Türkiye'ye gelecek mürettebatın, salgın önlemleri uygulanarak gemiye alınacağı belirtildi. 8 gün ilçede kalması planlanan geminin, işlemlerinin ardından Malta'ya gitmek üzere 1 Haziran'da ilçeden ayrılması planlanıyor.

2016 yılında inşa edilen 930 yolcu kapasiteli gemide, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi de yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Uras

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