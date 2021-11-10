Vijay Iyer Trio ile 20 Kasım'da Zorlu PSM'de sahne alacak

Çağdaş cazın önemli isimlerinden kompozitör ve piyanist Vijay Iyer, davulcu Tyshawn Sorey ve basçı Linda May Han Oh ile birlikte kurduğu Vijay Iyer Trio ile 20 Kasım'da Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşacak.

Grammy adaylığı da bulunan Vijay Iyer, parçası olduğu birçok müzik grubuyla birlikte son 25 yılda yenilikçi üretimler gerçekleştirdi.

Iyer, davulcu Tyshawn Sorey ve basçı Linda May Han Oh ile birlikte kurduğu üçlü ile bu yıl ECM Records etiketli "UnEasy" albümünü yayımladı.

Downbeat Magazine tarafından son 10 yılda 4 kez Yılın Caz Sanatçısı seçilen caz piyanisti, Teju Cole, Carrie Mae Weems, Robert Pinsky, Haile Gerima ve Karole Armitage gibi birçok farklı disiplinden sanatçılarla iş birliği yaptı.

Harvard Üniversitesi Müzik Bölümü ve Afrika ve Afro-Amerikan Çalışmaları Bölümü'nde ders vermeye devam eden müzisyen, yakın zamanda Londra'daki Wigmore Hall'da konuk besteci olarak görev aldı ve Ojai Müzik Festivali'nin müzik direktörü oldu.

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