VIII. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi Yeni
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VIII. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi Yeni

VIII. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi Yeni
Habermetre - Haberler | Toplum

VIII. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi 2-5 Eylül 2021 tarihleri arasında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Anorganik Kimya Anabilim Dalı tarafından çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilecektir.

VIII. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi 2-5 Eylül 2021 tarihleri arasında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Anorganik Kimya Anabilim Dalı tarafından çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilecektir.

Dört gün boyunca sürecek olan kongremizde 7 davetli konuşmacımız, 48 sözlü bildiri sahibi konuşmacımız ve 34 poster bildiri sahibi katılımcımız yapmış oldukları çalışmaları ve bilgi birikimlerini bizlerle paylaşacaklardır.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Kaynak: Habermetre

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