Vigo nedir? Vigo hangi firmalarla çalışıyor? Vigo kurye çalışma sistemi nedir?
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Kendisini " Vigo, marka ve işletmelerin her türlü "Hemen teslimat" ihtiyaçlarına çözüm getiren , teknoloji odaklı, kurumsal bir kurye firmasıdır." Olarak tanımlayan Vigo hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Vigo nedir? Vigo hangi firmalarla çalışıyor? Vigo kurye çalışma sistemi nedir?
VİGO ÇALIŞMA SİSTEMİ NEDİR?
Vigo çalışma sistemi hakkında web sitesinde yaptığı açıklama şu şekildedir
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