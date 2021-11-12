Kendisini " Vigo, marka ve işletmelerin her türlü "Hemen teslimat" ihtiyaçlarına çözüm getiren , teknoloji odaklı, kurumsal bir kurye firmasıdır." Olarak tanımlayan Vigo hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Vigo nedir? Vigo hangi firmalarla çalışıyor? Vigo kurye çalışma sistemi nedir?

VİGO ÇALIŞMA SİSTEMİ NEDİR?

Vigo çalışma sistemi hakkında web sitesinde yaptığı açıklama şu şekildedir

Kolay sistem entegrasyonu sayesinde siparişleriniz sadece sizin için çalışan vigo kuryelerimizin mobil uygulamalarına atanır. Herhangi bir kurye operasyonu kurmak ve yönetmek zorunda kalmadan ihtiyacınız kadar kurye dilediğiniz bölgede sadece sizin siparişleriniz için hazır bekler, en hızlı şeklide teslim eder. 7 gün/24 saat. Resmi tatil, İdari tatil, Haftasonu tatili farketmeksizin kesintisiz kurye hizmetine vigo ile sahip olursunuz.

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