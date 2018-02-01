Vietnamlı Futbolcuların Başarısına Bikinili Hostesler Gölge Düşürdü

Vietnam U-23 Futbol Takımı, 23 Yaş Altı Asya Kupası'na katılmak için Çin'e giderken, bu durum ülke futbolunun en büyük başarılarından biri olarak görülüyordu.

ÜLKEDE BİRLİK HAVASI YAKALANDI

Takım Çin'deki turnuvada finale kadar yükseldi ancak finalde Özbekistan U-23 Milli Takımı'na 119. dakikada yediği golle yenilerek turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Ancak turnuva boyunca ülkede yaşanan heyecan ve birlik havası, bu ikinciliği bir zafere dönüştürdü.

FUTBOLCULARA HEDİYE VERİLDİ

Ancak futbol takımın elde ettiği başarı kadar, ülkeye dönüş yolculukları da Vietnam gündemine oturdu. Vietnam Futbol Federasyonu finale kadar çıkan futbolcularını ödüllendirmek için Vietnam Havayolları uçuşuna alınmış 44 bileti iptal ederek, futbolcuların uçuşlarını bikinili hostesleriyle gündeme gelen Vietjet Havayolları'na taşıdı.

SOSYAL MEDYAYA DÜŞEN GÖRÜNTÜLER TEPKİ TOPLADI

Bikinili hostesleri şov yaptığı dönüş yolculuğundan görüntüler sosyal medyaya yansıyınca, Vietnamlılar duruma tepki gösterdi. Oyuncuların bayrağı ve Vietnam değerlerini temsil ettiğini belirten birçok kişi yapılan kutlamanın ülkeye saygısızlık olduğunu belirtti.

HAVAYOLU ŞİRKETİNE CEZA KESİLDİ

Sivil havacılık kurumu uçuş sonrasında havayolu şirketine 'güvenlik ihlali' nedeniyle ceza kesti. Havayolu şirketi uçuş sırasındaki gösterinin kendiliğinden geliştiğini ve planlı olmadığını savundu.

ŞİRKETE İLGİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Vietjet havayolları bir süre önce tüm uçuşlarında bikinili hostesler kullanmaya başlamış, bu hamlenin ardında havayoluna ilgi giderek artmaya başlamıştı. Öyle ki şirket CEO'su Nguyen Thi Phuong Thao, ilk Vietnamlı kadın milyarder olmayı başarmıştı.