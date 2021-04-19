Vietnam temsilcisi GAM Esports MSI turnuvasına katılamayacak!

Vietnam bölgesi MSI'da mücadele edemeyecek, A grubunda 3 takım aynı formatta devam edecek

Geçtiğimiz saatlerde Riot Games tarafından yapılan açıklamada Vietnam temsilcisi GAM Esports'un COVID-19 kaynaklı ulusal seyahat kısıtlamaları sebebiyle turnuvasının düzenleneceği İzlanda şehrine gelemeyeceği bildirildi. Böylelikle A grubunda yer alan GAM Esports, turnuvada mücadele edemeyecek. İşte yapılan açıklama:

'Sezon Ortası Turnuvası'na çok az kaldı ve dünyanın dört bir yanındaki takımların 6 Mayıs 2021 tarihinde Reykjavik, İzlanda'da başlayacak turnuva için bir araya gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Her ne kadar 12 bölgedeki en iyi takımların hepsinin aramıza katılmasını istesek de maalesef Vietnam (VCS) takımı COVID-19'un sebep olduğu ulusal seyahat kısıtlamalarından ötürü turnuvanın bir parçası olamayacak.'

'Aramızdan bir takım eksilse de turnuvanın formatı değişmeyecek. VCS normalde turnuvaya LPL (Çin), LCL (Bağımsız Devletler Topluluğu) ve LCO (Okyanusya) takımlarıyla birlikte A Grubu'nda başlayacaktı. Bu grup turnuvaya kalan 3 takımla birlikte devam edecek ve en iyi 2 takım planlandığı gibi bir sonraki aşamaya ilerleyecek. B ve C Grupları etkilenmeyecek.'

Alınan karar sonucu A grubunda yer alan Unicorns Of Love'ın gruptan çıkma şansı ciddi artmış gözüküyor. Grup dağılımında oluşan son durum şu şekilde:

Kaynak: Playerbros