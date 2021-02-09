"Vietnam-Tayland Dijital Sektörel Ticaret Heyeti" programı sona erdi

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB), Tayland ve Vietnam'a otomotiv ihracatının artırılması hedefiyle düzenlediği dijital sektörel ticaret heyeti programı tamamlandı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) destekleriyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen "Vietnam-Tayland Dijital Sektörel Ticaret Heyeti" programı 5 gün sürdü.

Vietnam'dan 26, Tayland'dan 18, Türkiye'den 13 firmanın katıldığı etkinlikte, 3 ülkenin firmaları arasında 162 ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, üyelerinin alternatif pazarlara ulaşması bakımından dijital sektörel ticaret heyetleri düzenlediklerini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyada ticaretin artmasına katkı sağlayan organizasyon, fuar ve seyahatlerin kısıtlandığını hatırlatan Çelik, şunları kaydetti:

"İhracat odaklı büyümeye öncelik veren biz üreticilerin, hangi şartta olursa olsun ihracatın devam etmesi için çalışmamız gerekiyor. Bu anlamda kriz döneminde önemi daha da artan alternatif pazarlara yönelik çevrimiçi programlar organize ediyoruz. Son organizasyonumuzda, Tayland ve Vietnam'dan otomotiv sektör temsilcileriyle bir araya geldik. Bu iki ülkenin toplam 16 milyarı aşan otomotiv ithalatı var. Yatırımlarıyla önemli potansiyele sahip bu iki ülkeyle olan ticaretimizin bu toplantımızla artacağına inanıyoruz. Önümüzdeki süreçte aşının seyrine bağlı olarak dijital sektörel ticaret heyeti programlarımız devam edecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz