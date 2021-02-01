"Vietnam-Tayland Dijital Sektörel Ticaret Heyeti" programı başladı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik, "Tayland ve Vietnam'a yönelik otomotiv ihracatımız, yıldan yıla değişim göstermekle birlikte toplam ortalama 50 milyon dolar. Her iki ülkeye de otomotiv ihracatımız, tedarik endüstrisi ağırlıklı. Ülkeler bu rakamlardan çok daha büyük potansiyel barındırıyor." ifadelerini kullandı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) desteğiyle düzenlenen "Vietnam-Tayland Dijital Sektörel Ticaret Heyeti" programı başladı.

Çelik, firmaların video konferans yöntemiyle toplantı ve ikili görüşmeler gerçekleştirdiği programın açılışında yaptığı konuşmada, otomotivin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen sektörlerden olduğunu belirtti.

Türkiye otomotiv endüstrisinin salgından önceki 3 yıllık ihracat ortalamasının 30 milyar dolar olduğunu hatırlatan Çelik, şöyle devam etti:

"2020 yılı ihracatımız 25,5 milyar dolara gerilese de 2021 yılında hedefimiz tekrar 30 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak. Yıllık 2 milyon adetlik üretim kapasitemiz ve 1,5 milyon adetlik araç üretimimizle dünyada 14'üncü, AB ülkeleri arasında 4'üncü büyük motorlu araç üreticisiyiz. Avrupa'nın 3'üncü büyük ticari araç üreticisiyiz. Otomotivde ihracattan yüzde 75 pay alan AB ülkelerinin önemi yadsınamaz ancak alternatif pazarların önemi, özellikle kriz dönemlerinde daha fazla ortaya çıkıyor. Güneydoğu Asya ülkelerinin öneminin her geçen yıl arttığı bir dönemde bölgenin önde gelen ülkeleri Vietnam ve Tayland'a yönelik etkinlikler büyük önem taşıyor."

Tayland'ın 10 milyar doların üzerinde otomotiv ithalatı olduğunu aktaran Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bölgesinin en büyük motorlu araç üreticilerinden olan ve çok sayıda otomotiv firmasının yatırımına ev sahipliği yapan Tayland, 2 milyon adedin üzerinde üretim rakamıyla dünyanın 11'inci büyük motorlu araç üreticisi. Ülke, ticari araç üretiminde dünyada 6'ncı. Tayland'ın iç pazar büyüklüğü 1 milyon adedin üzerinde seyrediyor.

Vietnam, 250 bin adetlik üretimi ve 300 bin adede ulaşan iç pazarıyla önemi giderek artan bir ülke. Vietnam, 100 milyona yaklaşan nüfusu, hızla büyüyen otomotiv pazarına rağmen halen düşük araç sahipliği oranı, düşük işçilik maliyetleri dolayısıyla artan otomotiv yatırımlarıyla otomotiv endüstrisi açısından önemli bir ülke. Yapılan yatırımların önümüzdeki yıllarda devam etmesiyle ülkedeki iç pazarın ve otomotiv üretiminin hızla artması bekleniyor. Tayland ve Vietnam'a yönelik otomotiv ihracatımız, yıldan yıla değişim göstermekle birlikte toplam ortalama 50 milyon dolar. Her iki ülkeye de otomotiv ihracatımız, tedarik endüstrisi ağırlıklı. Ülkeler bu rakamlardan çok daha büyük potansiyel barındırıyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye, Vietnam ve Tayland sektör temsilcileri arasındaki iş birliğinin daha da güçleneceğine ve karşılıklı ticaretin de giderek artacağına inanıyoruz."

Taylandlı ve Vietnamlı firmalar ile Türk firmalar arasında ihracatı artırmayı hedefleyen program, 5 Şubat'ta sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz