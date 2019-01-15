Vietnam Polisi Korkunç Kazanın Görüntülerini Yayınladı

Vietnam'da, freni patlayan konteyner yüklü bir kamyon, kırmızı ışıkta duran motosikletlere çarptı. Feci kazada 3 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı. Polis yetkilileri 2 Ocak'ta meydana gelen kazanın güvenlik kamera görüntülerini yayınladı. Görüntülerde freni patlayan kamyonun, kırmızı ışıkta duran motosikletlere çarparak onları sürüklediği görülüyor.

Eyalet Polisi Genel Müdür Yardımcısı Albay Nguyen Van Duc, kamyonun 20 motosiklete çarptığını; kazada 3 motosikletlinin hayatını kaybettiğini; kazaya neden olan kamyon sürücüsünün kazanın ardından olay yerinden kaçtığını ancak yakalandığını söyledi.

Kaynak: DHA