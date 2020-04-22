Vietnam, Kovid-19 nedeniyle getirilen kısıtlamaları gevşetiyor Vietnam, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkede uygulanan kısıtlamaların gevşetileceğini açıkladı.

Vietnam, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkede uygulanan kısıtlamaların gevşetileceğini açıkladı.

Vietnam hükümeti, ülkede geçen haftadan bu yana herhangi bir Kovid-19 vakasına rastlanmaması üzerine, başkent Hanoi hariç çoğu şehir ve bölgelerde bugünden itibaren kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmaya başlanacağını duyurdu.

Ülkede Kovid-19 vakasına rastlanmayan birçok şehirde okulların yeniden açılacağı ve öğrencilerin okul binasına girmeden önce ateşlerinin ölçüleceği bildirildi.

Hükümet, halktan "sosyal mesafeyi korumayı sürdürmesini" isterken, halka açık alanlarda 20'den fazla kişinin bir araya gelmesini yasakladı.

Ülkede, restoranlar ile gece kulübü, sinema gibi bazı iş yerlerinin kapalı kalacağı kaydedildi.

Başbakan Yardımcısı Vu Duc Dam, kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin "Temel olarak durumu kontrol altına aldık ancak ülkeyi tekrar açarken uyanık kalmalı ve çok dikkatli adımlar atmalıyız." dedi.

Son 6 gündür yeni Kovid-19 vakası görülmedi

Vietnam Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 6 gündür Kovid-19'a rastlanılmadığı ve bugün itibarıyla ülkedeki toplam vaka sayısının 268 olduğu belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 taşıyan bu hastalardan 216'sının iyileşerek taburcu edildiği bildirildi.

Ülkede bugüne kadar görülen vakaların yaklaşık yarısı, Hanoi'de tespit edildi.

Vietnam'da şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

1 Nisan'dan itibaren önlemler yayımlanmıştı

Vietnam, yeni tip koronavirüs nedeniyle ocak ayında Çin ile olan sınırını kapatmış, mart ortasında da yurt dışından gelen uçuşları durdurmuştu.

Vietnam hükümetinden 31 Mart'ta yapılan açıklamada, Başbakan Nguyen Xuan Phuc'un talimatıyla 1 Nisan'dan itibaren ülke genelinde uygulanacak önlemler yayımlanmıştı.

Halkın zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmaması gerektiği belirtilen açıklamada, sadece yiyecek, ilaç, acil tıbbi hizmetler gibi "temel ihtiyaçlar" ya da hükümet tarafından açık kalmasına izin verilen iş yerlerine gitmek için dışarı çıkılabileceği ifade edilmişti.

Başbakan'ın, Ulaştırma Bakanlığına ve yerel yetkililere "toplu taşıma hizmetlerini askıya almaları ve şehirler arası seyahati sınırlamaları" talimatı verdiği aktarılan açıklamada, Kovid-19'un görüldüğü bölgelerden diğer şehirlere seyahatin gıda dağıtımı, işçi ve üretim malzemelerinin taşınması gibi durumlar dışında yasaklandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA