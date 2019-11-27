Vietnam, İngiltere'de TIR'ın konteynerinde ölü bulunan göçmenlerin ardından ağlıyor
ngiltere’de bir TIR’ın konteynerinde ölü bulunan 39 Vietnamlı kaçak göçmenden 16’sı, ülkesinde düzenlenen cenaze törenleriyle defnedildi.
27.11.2019 17:26 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:26
İngiltere'de bir TIR'ın konteynerinde ölü bulunan 39 Vietnamlı kaçak göçmenden 16'sı, ülkesinde düzenlenen cenaze törenleriyle defnedildi.
İngiltere'den getirilen cenazeler havalanında önce ailelerine teslim edildi. Cenazeler daha sonra defnedilmek üzere ölen kişilerin doğum yeri olan kentlere ulaştırıldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com