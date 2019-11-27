Vietnam, İngiltere'de TIR'ın konteynerinde ölü bulunan göçmenlerin ardından ağlıyor
Haberler » Dünya » Vietnam, İngiltere'de TIR'ın konteynerinde ölü bulunan göçmenlerin ardından ağlıyor - Haber

Vietnam, İngiltere'de TIR'ın konteynerinde ölü bulunan göçmenlerin ardından ağlıyor

ngiltere’de bir TIR’ın konteynerinde ölü bulunan 39 Vietnamlı kaçak göçmenden 16’sı, ülkesinde düzenlenen cenaze törenleriyle defnedildi.

27.11.2019 17:26 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:26
Vietnam, İngiltere'de TIR'ın konteynerinde ölü bulunan göçmenlerin ardından ağlıyor

'de bir TIR'ın konteynerinde ölü bulunan 39 Vietnamlı kaçak göçmenden 16'sı, ülkesinde düzenlenen cenaze törenleriyle defnedildi.


İngiltere'den getirilen cenazeler havalanında önce ailelerine teslim edildi. Cenazeler daha sonra defnedilmek üzere ölen kişilerin doğum yeri olan kentlere ulaştırıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et