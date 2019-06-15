Vietnam'ın ilk yerli otomobili VinFast pazartesi yollara çıkıyor

Vietnam'ın ilk yerli otomobil markası VinFast, ürettiği ilk araçları pazartesi günü müşterilerine ulaştıracağını duyurdu.

İki sene önce çalışmalarına başlayan şirket, ülkenin en zengin milyarderi Pham Nhat Vuong tarafından kuruldu. Firma, piyasaya süreceği sedan ve 4 çekerli araba modellerini geçtiğimiz ekim ayında Paris otomobil fuarında eski İngiliz futbolcu David Beckham eşliğinde tanıtmıştı. Euronews.com'da Görüntüle