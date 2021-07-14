Vietnam'ın İlk Yerli Otomobili VinFast Kuzey Amerika ve Avrupa'da Satış Faaliyetlerine Başlıyor

Vietnam'ın ilk yerli otomobil üreticisi Vinfast firması tarafından 12 Temmuz Pazartesi günü yapılan açıklamada, akıllı elektrikli araç pazarında kendilerinin de pay sahibi olmak istedikleri ve bu amaçla Kuzey Amerika ve Avrupa'da ofisler açtıkları bildirildi.

Vietnam'ın ilk yerli otomobil üreticisi Vinfast firması tarafından 12 Temmuz Pazartesi günü yapılan açıklamada, akıllı elektrikli araç pazarında kendilerinin de pay sahibi olmak istedikleri ve bu amaçla Kuzey Amerika ve Avrupa'da ofisler açtıkları bildirildi.

Vietnam'ın en büyük Holdingi Vingroup şemsiyesi altında bir şirket olan Vinfast, 2019 yılında fosil yakıtlı bir otomobil modeliyle piyasada yerini alarak, Vietnam'ın ilk yerli otomobilini üretmişti.

Şirketten yapılan açıklamada, bugüne kadar beş ayrı uluslararası pazarda temsilcilik ofisleri açktıkları ve yakın bir zamanda Kaliforniya'da da bir teşhir salonu açacakları belirtildi.

Vingroup Yönetim Kurulu Başkanı Pham Nhat Vuong, Haziran ayındaki şirket genel kurulunda yaptığı konuşmada, daha önce 2022 yılında 56 bin adet elektrikli araç üretim hedefi açıklamış olduklarını, fakat yonga tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle bu hedefi 15 bin adede çektiklerini açıklamıştı.

Geçtiğimiz yıl 30 bin adet araç satan Vinfast firmasının henüz kar açıklamadığı bildirildi.

Reuters Ajansı'nın Vinfast Amerika'nın İcra Kurulu Başkanı ile Nisan ayında yaptığı röportajda, şirketin Amerika'da bir bayilik ağı kurmaktansa, daha az maliyetli olan internet üzerinden satış faaliyetlerini yürütmeyi planladıkları ve ayrıca elektrikli araçları batarya kiralama opsiyonu ile satmayı düşündükleri de öğrenilmişti.

Vinfast firmasının VF e35 ve VF e36 adlı iki farklı elektrikli araç modelini önümüzdeki yılın Mart ayında piyasaya sürmesi bekleniyor.

Şirketin finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hisselerinin bir kısmını Amerika'da halka arz yöntemiyle satmayı veya bir özel amaçlı satın alma şirketi ile ortaklık yapmayı düşündüğü de belirtilmişti.

Ancak geçtiğimiz Mayıs ayında Reuters Ajansı'na ulaşan bir habere göre, yılın ikinci çeyreğinde gerçekleşmesi düşünülen ve 2 milyar dolar tutarında bir fon yaratması beklenen halka arz işleminde gecikme yaşandığı bildirilmişti.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre