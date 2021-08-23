Vietnam'ın Ho Chi Minh şehrinde sıkı karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Vietnam'ın en büyük şehri Ho Chi Minh'de sıkı karantina tedbirleri uygulanmaya başlandığı bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Vietnam'ın en büyük şehri Ho Chi Minh'de sıkı karantina tedbirleri uygulanmaya başlandığı bildirildi.

İki hafta boyunca uygulanacak yeni karantina kuralları kapsamında, yüksek riskli bölgelerde yaşayanların evlerinden çıkmalarına izin verilmeyeceği belirtildi.

Şehir yetkililerinin verdiği bilgilere göre, polis ve askeri birlikler, karantina kurallarını takip etmek ve evlerinde kalanlara yiyecek sağlamak amacıyla harekete geçti.

Yetkililer, insanların evlerinde kalmalarını isteyerek yeni virüs dalgasının etkilerini hafifletmeyi ve sağlık sisteminin üzerindeki baskıyı azaltmayı amaçlıyor.

Salgının başından bu yana Vietnam'da 348 binden fazla vaka bildirilirken, söz konusu vakaların çoğu Ho Chi Minh şehri ve komşu Binh Duog şehrinde görüldü.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, iki günlük bir ziyaret için yarın sıkı karantina tedbirlerinin uygulanacağı Hanoi şehrine gideceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün