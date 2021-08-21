Vietnam'ın Ho Chi Minh kentine karantina uygulamaları için asker gönderilecek
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Vietnam'ın Ho Chi Minh kentine karantina uygulamaları için asker gönderilecek

Vietnam'ın Ho Chi Minh kentine karantina uygulamaları için asker gönderilecek
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Vietnam'ın Ho Chi Minh kentinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında, evlere gıda ve yardım sağlanması için asker görevlendirileceği bildirildi.

Vietnam'ın Ho Chi Minh kentinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında, evlere gıda ve yardım sağlanması için asker görevlendirileceği bildirildi.

Kentte, 23 Ağustos'tan itibaren uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında, evlere gıda ve yardım sağlanması için askerlerin gönderileceği belirtildi.

İki hafta sürmesi planlanan karantina uygulamasında vatandaşların dışarı çıkmamaları, bulunduğu yerlerde kalmaları istendi.

Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, "İnsanlar kesinlikle bulunduğu yerde kalmalı, evden eve ziyaretler yapılmamalı." ifadesini kullandı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısının 10 binin üzerine çıkmasının ardından sokağa çıkma kısıtlaması getirilmiş, vakaların 3 bin 500'ü Ho Chi Minh kentinde tespit edilmişti.

Vietnam'da, dün 10 bin 657 yeni vaka kaydedilirken, 390 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısı 323 bin 268'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 7 bin 540'a çıktı.

Güney Kore

Güney Kore'de, nüfusun yarısının eylül sonuna kadar Kovid-19'a karşı aşılanması planlanıyor.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Aşılamada ilerleme beklenenden daha hızlı." ifadesini kullandı.

Moon, nüfusun yüzde 50'sinden fazlasının ilk doz aşısını olduğunu ve ikinci doz aşı çalışmalarında hızlanma kaydedildiğini belirtti.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1880 vaka tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 234 bin 739'a yükseldiği ülkede, son 24 saatte 5 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 2 bin 202'ye çıktı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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