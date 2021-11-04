Vietnam, el konulan petrol tankeriyle ilgili İran'la görüşmelere başladı

Vietnam, İran'ın Umman Denizi'nde el koyduğu petrol tankeriyle ilgili Tahran yönetimiyle görüşmelere başladıklarını duyurdu.

Vietnam Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Pham Thu Han, el konulan Vietnam bandıralı tankere ilişkin İran ile temasa geçildiği ve gelişmelerin yakından takip edildiğini kaydetti.

Han, olayın çözüme kavuşturulması, Vietnam vatandaşlarının çıkarları ve haklarının korunması için uluslararası hukuk uyarınca İranlı yetkililerle irtibatta oldukları ve birlikte çalışmalara başladıklarını belirtti.

Tankerin 26 kişilik mürettebatının sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Han, tanker kaptanıyla yaptığı görüşmede mürettebata iyi davranıldığı cevabını aldığını dile getirdi.

Associated Press tarafından incelenen gemi takip verilerine göre, MV Southys adlı tanker İran'ın güneyindeki Bandar Abbas Limanı'nda demirli vaziyette bulunuyor.

İran, 25 Ekim'de Umman Denizi'nde Vietnam'a ait petrol tankerine el koymuştu.

İran devlet televizyonunda tankere el koyma operasyonuna dair yayınlanan görüntülerde, Devrim Muhafızları Ordusu güçlerinin küçük sürat tekneleriyle kırmızı bir petrol tankerinin etrafını sardığı ve daha sonra havadan helikopterle tankere indirme yaptıkları görülüyor. Çevrede ABD savaş gemileri olduğu iddia edilen bazı gemiler de görüntülere yansımıştı.

İran devlet televizyonu, ABD'nin Umman Denizi'nde İran petrolünü taşıyan bir tankere el koyup, geminin taşıdığı petrolü başka bir tankere yükledikten sonra tankeri bilinmeyen bir noktaya götürdüğünü duyurmuştu.

Devrim Muhafızları Ordusu'nun da ABD'nin el koyduğu petrol tankerine helikopterle indirme operasyonu gerçekleştirdiği ve tankerin kontrolünün ele geçirilerek İran kara sularına çekildiği aktarılmıştı.

ABD'den yalanlama

AA muhabirine açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) bir yetkili, İran Devrim Muhafızları'nın iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, "Geçen hafta, İran Devrim Muhafızları'nın uluslararası sularda seyir halindeki bir tanker gemisine yasa dışı olarak çıktığını gördük ancak müdahale etmedik." ifadelerini kullanmıştı.

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