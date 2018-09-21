Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang 61 Yaşında Hayatını Kaybetti

Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang'ın hayatını kaybettiği bildirildi.

Devlet medyası Vietnam'lı yetkililere dayandırdığı haberinde 61 yaşındaki Tran'ın "ciddi bir hastalık" sonucu başkent Hanoi'deki bir hastanede yaşamını yitirdiğini aktardı.

Yetkililer Tran'ın hastalığı hakkında ise bilgi vermedi.

Vietnam Komünist Parti lideri, devlet başkanı ve başbakan tarafından yönetiliyor. Devlet başkanlığı rolü ise daha çok sembolik.



2016'da göreve gelen Tran, daha önce Vietnam Kamu Güvenliği Bakanı'ydı. İstihbarattan Komünist Parti'ye yönelik iç ve dış tehditlerin engellenmesine kadar çok güçlü yetkilere sahipti.

Tran, Komünist Parti içinde yükselerek polütbüroya katılmıştı.