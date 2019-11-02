Vietnam'dan "insan kaçakçılığına karşı iş birliği" çağrısı

02.11.2019 20:26

Vietnam, İngiltere'nin Essex kentinde bir tırın arkasında çoğunluğu Vietnamlı olduğu düşünülen 39 kişinin ölü bulunmasının ardından, ülkelere insan kaçakçılığına karşı mücadelede iş birliğini arttırma çağrısı yaptı.

Vietnam Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Le Thi Thu Hang, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, insan kaçakçılığını güçlü bir şekilde kınadıklarını ve olayın "vahim bir insanlık trajedisi" olduğunu belirterek, bundan sonra benzer olayların yaşanamaması için ülkeler arası iş birliğinin arttırılması gerektiğine işaret etti.

Sözcü, İngiltere adli makamlarının soruşturmayı en kısa zamanda bitirerek suçluları tespit edeceğini umduğunu vurguladı.

İngiliz polisince dün yapılan açıklamada, kurbanların kimliklerini tespit etme çalışmalarının devam ettiğini ve hayatını kaybedenlerin tümünün Vietnamlı olabileceğini bildirmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da sorumluların adalete teslim edilmesi için her şeyi yapacaklarını söylemişti.

Olay

İngiliz polisi 23 Ekim sabahı ihbar üzerine gittiği Waterglade sanayi sitesinde tır ile 39 cesedin yer aldığı konteyneri bulmuştu.

Belçika makamları, konteynerin Zeebrugge Limanı'na 22 Ekim'de yerel saatle 14.49'da ulaştığını ve aynı gün gemiyle İngiltere'ye doğru yola çıktığını bildirmişti.

İngiliz makamları da gece yarısı İngiltere'nin Purfleet Limanı'na varan konteynerin, buradan Bulgaristan'da kayıtlı bir şirkete ait tır tarafından alınarak sanayi sitesine götürüldüğünün tespit edildiğini açıklamıştı.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, tırın Varna'da İrlanda Cumhuriyeti vatandaşı adına kayıtlı bir şirkete ait olduğunu kaydetmişti.

Kaynak: AA