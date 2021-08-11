Vietnam'da yerli aşı adayı Covivac'ın klinik denemelerinin ikinci aşamasına geçildi
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Vietnam'da yerli aşı adayı Covivac'ın klinik denemelerinin ikinci aşamasına geçildi

Vietnam'da yerli aşı adayı Covivac'ın klinik denemelerinin ikinci aşamasına geçildi
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Vietnam, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üretilen yerli aşı adayı Covivac'ın klinik denemelerinin ikinci aşamasına nitelikli gönüllülerle başlandığını duyurdu.

Vietnam, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üretilen yerli aşı adayı Covivac'ın klinik denemelerinin ikinci aşamasına nitelikli gönüllülerle başlandığını duyurdu.

Vietnam Haber Ajansının (VNA) haberinde, Tayland'ın kuzeyindeki Thai Binh eyaletine bağlı Vu Thu bölgesinde, Covivac aşısının ikinci aşama denemelerine 375 gönüllünün katıldığı bildirildi.

Tarama testlerinin 6 gün süreceği belirtilen haberde, ilk aşının 18 Ağustos'ta yapılmasının beklendiği ifade edildi.

Sağlık Bakanlığına bağlı Biyomedikal Araştırma Ulusal Etik Kurulu, 120'den fazla gönüllünün katıldığı ilk klinik denemelere göre, aşı adayının ikinci aşama için uygun olduğunu belirtti.

Hanoi Tıp Üniversitesi ve Ulusal Hijyen ve Epidemiyoloji Enstitüsünün (NIHE) birlikte geliştirdiği Covivac aşısının ikinci klinik denemelerinde başarılı olması halinde, ilk dozu yapılan gönüllülerden 42. günde kan örneği alınacak.???????

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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Vietnam'da yerli aşı adayı Covivac'ın klinik denemelerinin ikinci aşamasına geçildi - Haberler
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