Vietnam'da Yaklaşık 3 Ton Kaçak Fil Dişi Ele Geçirildi

Vietnam'da meyve kutularının arasına gizlenmiş yaklaşık 3 ton kaçak fil dişi ele geçirildi.



Vietnam'da Hanoi'ye giden bir kamyonda 2,7 ton fil dişi bulundu. Yetkililer, Thanh Hoa eyaletinde bugüne kadar ele geçirilen en büyük kaçak fil dişi olduğunu bildirdi. Fil dişlerinin Güney Afrika'dan getirildiği belirtilirken, kamyon şoförünün ne taşıdığını bilmediği aktarıldı.



Fil dişi küresel ticareti, Afrika popülasyonunun 1980'lerin sonuna kadar milyonlardan 600 bine düşmesinin ardından 1989 yılından itibaren yasa dışı olarak kabul ediliyor. Fil nüfusunun 30 bini yasa dışı şekilde öldürülürken, toplam 415 bin civarında fil ölümü olduğu tahmin ediliyor. Bir kilogram fil dişinin fiyatının bin 100 dolara kadar çıktığı ifade ediliyor.



Vietnam ise fil dişi ticaretini 1992 yılında yasaklamış olsa da dekoratif olarak ve her ne kadar bilinen bir faydası olmasa da alternatif tıpta kullanmak üzere satılan fil dişi, piyasada önemli bir rol oynuyor. - HANOİ