Vietnam'da yaklaşık 15 bin yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Vietnam'da son 24 saatte yaklaşık 15 bin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası bildirildi.

Asia News International'ın (ANI) haberine göre, Vietnam Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana, 11'i ülke dışından gelen olmak üzere, 14 bin 977 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi.

Kovid-19'a yakalananların 1 milyon 555 bin 455'e ulaştığı Vietnam'da, son 24 saatte 1937 hasta iyileşti, 225 kişi hayatını kaybetti.

Salgının başından bu yana Kovid-19'dan ölenlerin sayısı ise 29 bin 791'e yükselerek, toplam vaka sayısının yüzde 2'sini oluşturdu.

Vietnam, Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı sıralamasında dünyada 32. sırada yer alırken, 1 milyon kişi başına vaka sayısı açısından 148. sırada bulunuyor.

Ülkede yaklaşık 140 milyon doz Kovid-19 aşısı uygulandı, 62 milyon kişi ikinci doz, 1 milyon 300 bin kişi de üçüncü doz aşısını oldu.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Son Dakika Haberleri

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