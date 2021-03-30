Vietnam'da uçuş görevlisi Kovid-19'u yaymaktan hapis cezası aldı
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Vietnam'da uçuş görevlisi Kovid-19'u yaymaktan hapis cezası aldı

Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel
Vietnam'da uçuş görevlisi Kovid-19'u yaymaktan hapis cezası aldı

Vietnam'da bir uçuş görevlisine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini ihlal ettiği ve virüsü başkalarına bulaştırdığı gerekçesiyle hapis cezası verildi.

Vietnam'da bir uçuş görevlisine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini ihlal ettiği ve virüsü başkalarına bulaştırdığı gerekçesiyle hapis cezası verildi.

Vietnam Haber Ajansı, Vietnam Hava Yollarında görevli 29 yaşındaki Duong Tan Hau'nun, Japonya seyahatinden sonra zorunlu karantina süreci sırasında evden ayrıldığı için suçlu bulunduğunu duyurdu.

Duong'un Kovid-19 testi pozitif çıkmadan önce bir öğretmen arkadaşıyla kafede buluştuğu ve Ho Chi Minh kentinde İngilizce sınavına girdiği bildirildi.

Uçuş görevlisinin temaslı olduğu tespit edilen en az üç kişinin Kovid-19 testinin de pozitif çıktığı belirtildi.

Mahkemenin Kovid-19 kurallarını ihlal ettiği ve virüsü başkalarına bulaştırdığı gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırdığı, öte yandan bu süre zarfında denetimli serbestlik uygulanmasına karar verdiği Duaong, Vietnam'da böyle bir suçtan yargılanan ilk kişi oldu.

Vietnam'da Kovid-19 nedeniyle 35 kişi hayatını kaybetti, ülkede toplam vaka sayısı 2 bin 595'e ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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