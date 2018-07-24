Vietnam'da Son Tinh Tayfunu

Vietnam'ın kuzeyinde etkili Son Tinh Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 27'ye çıktı.



Şinhua ajansının haberine göre, Güney Çin Denizi'nde oluştuktan sonra karayı vuran tayfunun yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

Yetkililer, 26 kişinin yaralanmasına neden olan tayfunda 7 kişinin de kayıp olduğunu belirtti.

Başkent Hanoi'yi de etkileyen tayfunda 4 bin civarında ev ve 100 bin hektar ekili arazinin zarar gördüğü, 6 bin binanın sular altında kaldığı bildirildi.