Vietnam'da şiddetli fırtına 3 can aldı
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Vietnam'da şiddetli fırtına 3 can aldı

Vietnam'ın kuzey bölgelerinde meydana gelen kuvvetli fırtınada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

24.04.2020 15:56 | Son Güncelleme: 24.04.2020 15:56
Vietnam'da şiddetli fırtına 3 can aldı

Vietnam'ın kuzey bölgelerinde meydana gelen kuvvetli fırtınada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Vietnam Haber Ajansına (VNA) göre, Vietnam Doğal Afet Önleme ve Kontrol Merkez Yönetim Komitesinden yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki çeşitli dağlık bölgelerin, şiddetli yağış ve gök gürültü fırtınanın etkisi altında kaldığı bildirildi.

Açıklamada, şiddetli yağış ve fırtınanın yol açtığı kazalarda Ha Giang, Son La ve Yen Bai bölgelerinde birer kişinin yaşamını yitirdiği, Lao Cai bölgesinde bir, Dien Bien bölgesinde ise 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Fırtınada yaklaşık 1650 evin çatısı ile 31 bina hasara uğrarken, 30,2 hektarlık alandaki pirinç ile 721,1 hektarlık alandaki diğer ekin zarar gördü.

Toplam zararın tahminen 3,4 milyar Vietnam Dongu (yaklaşık 145 bin dolar) civarında olduğu kaydedildi.

"www.news.com.au" haber sitesinde ise Vietnam'daki şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle yaralananların sayısı 13, hasara uğrayan ev sayısı da yaklaşık 6 bin olarak açıklanırken, can kayıplarına ağaç devrilmesi ve kaya yuvarlanması sonucu bir evin çökmesinin neden olduğu aktarıldı.

Kaynak: AA

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