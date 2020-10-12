Son dakika haberi! Vietnam'da sel 23 can aldı

Son dakika haberi... Vietnam'da sağanak yağışlar sonucu meydana gelen selde 23 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Vietnam'da sağanak yağışlar sonucu meydana gelen selde 23 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Sel sonucunda onlarca kişinin kayıp olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Vietnam'da sel hayatı felç etti. Ülkenin merkezinde etkili olan sağanak yağışlar sonucu meydana gelen selde, 23 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Ülkede Quang Tri ve Quang Nam kasabalarının tamamen sular altında kaldığı, ülkenin kuzeyindeki Hue şehrinde ise sokakları sel sularının doldurduğu duyuruldu. Onlarca kişinin hala kayıp olduğu ifade edilirken, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Öte yandan, sel nedeniyle 100 binden fazla evin hasar gördüğü ve 46 bin kişinin tahliye edildiği açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı