Vietnam'da Otobüsle Kamyon Çarpıştı: 13 Ölü
Vietnam'da otobüsle kamyonun çarpışması sonucu 13 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Vietnam'da otobüsle kamyonun çarpışması sonucu 13 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Vietnam Haber Ajansının (VNA) haberine göre, ülkenin orta kesimindeki Quang Nam kentinde düğüne giden damadı ve ailesini taşıyan otobüsle karşı yönden gelen kamyon çarpıştı.
Yetkililer, kazada 13 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 4 kişinin de tedavi altına alındığını kaydetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.