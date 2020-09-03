Vietnam'da nehre düşen vinç kamerada
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Vietnam'da nehre düşen vinç kamerada

Vietnam'da nehre düşen vinç kameradaVietnam, (DHA)- Vietnam'da mavna üzerinde bulunan ve nehirden toprak çıkaran vinç aşırı yük nedeniyle nehre düştü.

03.09.2020 15:24 | Son Güncelleme: 03.09.2020 15:29

Vietnam'da nehre düşen vinç kamerada

Vietnam, (DHA)- Vietnam'da mavna üzerinde bulunan ve nehirden toprak çıkaran vinç aşırı yük nedeniyle nehre düştü. Vinç operatörü ise ölmekten son anda kurtuldu.

Olay, Vietnam'ın Vinh Long şehrindeki Co Chien Nehri'nde 19 Nisan'da meydana geldi. Mavna üzerinde bulunan ve nehirden toprak çıkaran vinç aşırı yük nedeniyle nehre düştü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, mavna üzerinde bulunan vincin nehirden toprak çıkardığı görülüyor. Vinç çıkarılan yükün ağırlığı nedeniyle bir anda mavna üzerinden nehre doğru devriliyor. Korku dolu olayda, vinç operatörünün nehre düşen vinçten son anda atlayarak kurtuldu.

Vietnam'da nehre düşen vinç kamerada

Kaynak: DHA

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