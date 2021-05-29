Vietnam'da Kovid-19'un İngiltere ve Hindistan türlerini barındıran "hibrit varyant"ı tespit edildi
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Vietnam'da Kovid-19'un İngiltere ve Hindistan türlerini barındıran "hibrit varyant"ı tespit edildi

Vietnam'da Kovid-19'un İngiltere ve Hindistan türlerini barındıran 'hibrit varyant'ı tespit edildi
Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel

Vietnam Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere ve Hindistan türlerinin özelliklerini barındıran hibrit versiyonunun saptandığını duyurdu.

Vietnam Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere ve Hindistan türlerinin özelliklerini barındıran hibrit versiyonunun saptandığını duyurdu.

Ülke basınından "Vnexpress" gazetesinin haberine göre, Vietnam Sağlık Bakanı Nguyen Thanh Long, ülkedeki bazı Kovid-19 hastalarında Kovid-19'un genetik dizilimi İngiltere ve Hindistan türlerinin ikisini birden barındıran yeni bir varyantını tespit ettiklerini açıkladı.

Hibrit türün özellikle hava yoluyla daha hızlı bulaştığını ve Kovid-19'un diğer türlerine göre kendini daha hızlı çoğaltabildiğini kaydeden Bakan Long, virüsün genetik yapısını ve adını bilahare açıklayacaklarını belirtti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Vietnam'da bugüne kadar 6 bin 713 Kovid-19 vaka görüldü ve 43 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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