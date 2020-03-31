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Vietnam'da Kovid-19'a karşı önlemler artırılıyor

Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde alınan tedbirlerin artırılması talimatını verdi.

31.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:52
Vietnam'da Kovid-19'a karşı önlemler artırılıyor

Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde alınan tedbirlerin artırılması talimatını verdi.

Bloomberg'in haberine göre, Vietnam hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Başbakan Phuc'un talimatıyla 1 Nisan'dan başlayarak 15 gün süreyle ülke genelinde uygulanacak önlemler yayımlandı.

Halkın zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmaması gerektiği belirtilen açıklamada, sadece yiyecek, ilaç, acil tıbbi hizmetler gibi "temel ihtiyaçlar" ya da hükümet tarafından açık kalmasına izin verilen iş yerlerine gitmek için dışarı çıkılabileceği ifade edildi.

Okullar, hastaneler veya iş yerleri dışındaki ortak alanlarda 2'den fazla kişinin toplanmasına yasak getirildiği vurgulanan açıklamada, kişiler arasında en az 2 metre mesafe bırakılması gerektiğine dikkat çekildi.

Başbakanın Ulaştırma Bakanlığına ve yerel yetkililere, toplu taşıma hizmetlerini askıya almaları ve şehirler arası seyahati sınırlamaları talimatı verdiği aktarılan açıklamada, Kovid-19'un görüldüğü bölgelerden diğer şehirlere seyahatin, gıda dağıtımı, işçi ve üretim malzemelerinin taşınması gibi durumlar dışında yasaklandığı kaydedildi.

Açıklamada, Phuc, Savunma Bakanlığından karantina merkezlerinin genişletilmesini; Ticaret Bakanlığından ve yerel makamlardan da bölge sakinleri için gerekli gıda ve temel malzemeleri temin etmelerini istedi.

Ülkede şimdiye kadar 204 kişide yeni tip koronavirüse rastlandı.

Vietnam'da İngilizce yayım yapan Vietnam News Gazetesi, dün, çalışanlarından birinde virüs görülmesinin ardından baskısını 15 Nisan'a kadar geçici olarak durdurmuştu.

Filipinler'de yaklaşık 3,9 milyar dolarlık yardım paketi

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ülkede yeni tip koronavirüsü kontrol altına almak için uygulanan karantina önlemlerinden etkilenen düşük gelirli hanelerin ve diğer sektörlerin ekonomik kaybını telafi etmek için bir yardım paketi hazırlandığını duyurdu.

CNN Philippines'in haberine göre, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, hükümetin yeni tip koronavirüs salgınından "en fazla" etkilenen düşük gelirli hane halkları için 200 milyar Filipinler Pesosu (yaklaşık 3,9 milyar dolar) değerinde yardım ayırdığını açıkladı.

Duterte, televizyondan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Bu krizden kötü etkilenen düşük gelirli hane halkları için 200 milyar Peso ayırdık. Yardımdan yararlanacak hane halklarına, bölgedeki asgari ücret tutarında iki ay boyunca ödeme yapılacak." dedi.

Özel sektörü, halkı "gözetmeye" devam etmeye ve ellerinden gelen her şekilde yardım etmeye çağıran Duterte, "Çiftçilerimiz ve balıkçılarımız, sizi de unutmadık. Hükümet, gıda verimliliğini ve yeterliliğini sağlamanın yanı sıra kriz sırasında size yardımcı olmak için hızlı müdahale önlemleri alıyor." diye konuştu.

Engelli kişiler, yaşlılar, hamileler, evsizler ve kayıt dışı sektörlerde çalışan kesime 5 bin ila 8 bin Filipinler Pesosu nakit yardım yapılacağını ifade eden Duterte, bu nakit yardım programının, "ülke tarihindeki en büyük ve geniş sosyal koruma programı" olduğunu kaydetti.

Filipinler'de şimdiye kadar 2 bin 84 kişide Kovid-19'a rastlanırken, virüs nedeniyle toplam 88 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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