Vietnam'da koronavirüsten üçüncü ölüm Vietnam'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle üçüncü ölüm gerçekleşti.

Vietnam'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle üçüncü ölüm gerçekleşti.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle dün ilk ölümün gerçekleştiği Vietnam'da iki kişi daha hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada virüsten ölen son iki kişinin yaşlarını 68 ve 61 olarak belirtirken kronik hastalıkları olduğunu da ifade etti.

Ülke genelinde son 24 saattte 12 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 558'e yükseldi.

Kaynak: DHA