Vietnam'da iktidardaki Komünist Partisi'nin lideri Phu Trong, üçüncü dönemde de liderliğini korudu

Vietnam'da iktidarda bulunan Vietnam Komünist Partisi'nin (VCP) iki dönem liderliğini yürüten Ngyuen Phu Trong, parti kongresinde üçüncü dönemde de liderliğini devam ettirdi.

Vietnam'da iktidarda bulunan Vietnam Komünist Partisi'nin (VCP) iki dönem liderliğini yürüten Ngyuen Phu Trong, parti kongresinde üçüncü dönemde de liderliğini devam ettirdi.

Ülke basınındaki haberlere göre, başkent Hanoi'de 25 Ocak'ta başlayan VCP'nin 13. Ulusal Parti Kongresi'nde (NPC) ülkenin üst düzey yetkilileri belirleniyor.

Bu kapsamda Phu Trong, VCP liderliğine üçüncü 5 yıllık dönem için yeniden seçildi.

Kongre'ye katılan 1587 delege, en yüksek parti organı Siyasi Büro'nun (Politbüro) üyelerini belirleyecek olan Merkez Komitesi için 200 üye seçti. Bu 200 kişinin 80'ini yeni isimler oluştururken, 120 üye ise tekrar seçildi.

Politbüro'nun genel sekreter, devlet başkanı, başbakan ve meclis başkanı adaylarını göstermesi ve bu adayları tekrar delegelerin oylamasına sunması bekleniyor.

Ülkede, yolsuzlukla mücadele kampanyasının arkasındaki isim olarak bilinen 76 yaşındaki Phu Trong, VCP'nin Politbüro Komitesi üyeleri için konulan üst sınır 65, alt sınır 60 yaş kuralına uymazken, bu durumun istisnai olduğu belirtiliyor.

Kongre'de ülkedeki 4 önemli siyasi makamın liderleri belirleniyor

Ülkede her 5 yılda bir düzenlenen parti kongresinde başbakan, devlet başkanı, meclis başkanı ve parti sekreteri olmak üzere 4 önemli siyasi makamın lideri belirleniyor. Bu makamlardan en önemlisini ise parti sekreteri olarak adlandırılan parti lideri oluşturuyor.

Parti liderinin, başbakanın, devlet başkanının, meclis başkanın kimler olacağı konusuna nüfuz etme gücü bulunuyor.

Piramide benzer bir yapılanmayı oluşturan VCP'nin yapısında en altta 200 üyeden oluşan Merkezi Komite bulunuyor. Bunların arasından VCP Politbüro Komitesine 20 üst düzey isim seçiliyor. Bu 20 isimden 4'ü ise parti lideri, başbakan, devlet başkanı, meclis başkanı makamlarına geliyor.

Parti lideri, hem Politbüro Komitesinin hem de Merkezi Komitenin liderliğini yürütüyor.

Kongre'ye Başbakan Nguyen Xuan Phuc, Ulusal Meclis Başkanı Nguyen Thi Kim Ngan ve 5 milyondan fazla kişiyi temsilen 1587 delege katılıyor.

2 Şubat'ta sona erecek Kongre'nin ardından yeni yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve ekonominin tekrar ayağa kaldırılması sorunları bekliyor.

Öte yandan ülkede bugüne kadar 1781 vaka tespit edildi, 35 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen