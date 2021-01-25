Vietnam'da iktidardaki Komünist Partinin 13. Ulusal Parti Kongresi başladı
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Vietnam'da iktidardaki Komünist Partinin 13. Ulusal Parti Kongresi başladı

25.01.2021 18:35 | Son Güncelleme: 25.01.2021 18:38
Vietnam'da iktidardaki Komünist Partinin 13. Ulusal Parti Kongresi başladı

Vietnam'da iktidardaki Vietnam Komünist Partisinin (CPV) Merkezi Komitesinin yeniden seçileceği 13. Ulusal Parti Kongresi (NPC) başladı.

Vietnam'da iktidardaki Vietnam Komünist Partisinin (CPV) Merkezi Komitesinin yeniden seçileceği 13. Ulusal Parti Kongresi (NPC) başladı.

Parti merkezinden yapılan açıklamaya göre, başkent Hanoi'de 13. NPC'nin açılışında, eski Devlet Başkanı Ho Chi Minh'e saygı gösteri yapıldı.

Kongreye Başbakan Nguyen Xuan Phuc, Ulusal Meclis Başkanı Nguyen Thi Kim Ngan ve 5 milyondan fazla kişiyi temsilen 1587 delege katılıyor.

Ülkedeki siyasi ve askeri gelişmelerin masaya yatırılacağı Kongrede, 13. dönem CPV Merkez Komitesi seçilecek. Ayrıca Kongrede CPV'nin 2021-2025 yılı sosyo-ekonomik kalkınma yönelimleri, bu dönemde yapılacak görevlendirmeler ve 2045 Ulusal Kalkınma Vizyonu belirlenecek.

Kongre 2 Şubat'a kadar sürecek.

Eski Devlet Başkanı Ho Chi Minh tarafından 1930'da kurulan CPV o zamandan bu yana iktidarda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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