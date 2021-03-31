Vietnam'da devlet karşıtı propaganda yapmakla suçlanan 4 aktiviste hapis cezası verildi

Vietnam'da mahkemelerin, devlet karşıtı propaganda yaptıkları gerekçesiyle suçlu bulduğu 4 kişi, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezalarına çarptırıldı.

Vietnam'da mahkemelerin, devlet karşıtı propaganda yaptıkları gerekçesiyle suçlu bulduğu 4 kişi, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezalarına çarptırıldı.

The Straits Times'ın haberine göre, aralarında, iktidardaki Vietnam Komünist Partisi (VCP) liderlerini karalamakla suçlanan 55 yaşındaki aktivist Vu Tien Chi'nin de bulunduğu 4 kişi hakkında hüküm verildi.

Chi, 2018 yılından itibaren YouTube ve sosyal paylaşım sitesi Facebook'daki kişisel hesaplarından hükümetin politikalarını eleştirdiği 338 makale ve 181 video paylaşarak devlet karşıtı propaganda yapmakla suçlandı.

Central Highlands bölgesine bağlı Lam Dong'ta mahkeme dün, Chi'yi 10 yıl hapse mahkum etti.

South Central Coast bölgesine bağlı Khanh Hoa'da da 3 aktivist, devlete karşı propaganda yapmak suçundan 5 ile 9 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Uluslararası Af Örgütü verilerine göre, Vietnam'da 2016'da 84 olan siyasi tutukluların sayısı 170'ye yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere